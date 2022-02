निगम में हड़ताल, सफाई से लेकर ऑफिस के काम भी प्रभावित

- कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भी किया समर्थन

बुरहानपुर. नगर निगम में कार्यरत 750 ठेका श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के दूसरे दिन शहर में सफाई से लेकर ऑफिसों में भी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं होने से काम प्रभावित हुए। हड़ताली कर्मचारियों ने कलेक्टर परिसर में सांकेतिक धरना देकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया।

दरअसल ठेका श्रमिकों केा साढ़े तीन माह का वेतन, पीएफ की राशि सहित साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने पर सोमवार से हड़ताल शुरू हुई। निगम के सभी विभागों के ठेका श्रमिकों का हड़ताल को समर्थन कर दिया। निगम के सफाई, डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल कर निगम कार्यालय का घेराव किया। हड़ताली श्रमिकों ने सांकेतिक धरना देकर ठेका पद्धाति को समाप्त करने के साथ ही श्रमिकों की मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। अपर कलेक्टर सोलंकी को ज्ञापन देकर मांगों का निराकरण नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही।

हड़ताल का दिखा असर

सफाई, विद्युत, फायर विभाग के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर भी ठेके पर ही कार्यरत है। जबकि डोर टू डोर कचरा संग्रहण के वाहन चालकों के भी हड़ताल करने से इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर देखने को मिला। नियमित कर्मचारियों ने ही सफाई और हाथ गाड़ी के माध्यम से बाजार क्षेत्रों का कचरा उठाया, जबकि कई गलियों में कचरा पड़ा देखने को मिला।निगम कार्यालयों में कर्मचारी और ऑपरेटर नहीं होने से कोई भी शासकीय कामकाज नहीं होने से लोग परेशान होकर लौटते नजर आए। ठेका श्रमिकों का कहना है कि जब तक मांगों का निराकरण नहीं होगा निगम में हड़ताल जारी रहेगी।

Strike in corporation, from cleaning to office work also affected