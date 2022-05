कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहुंच रहे विद्यार्थी, पहली बार मिला अपग्रेडेशन का विकल्प

- 6 जून को सीटों का आवंटन

बुरहानपुर. यूजी,पीजी कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है।शासकीय एवं निजी कॉलेजों में 6 जून को प्रथम चरण की सीटों का आवंटन पत्र जारी होगा।इस बार विद्यार्थियों को अपनी पसंद का कॉलेज एवं कोर्स का चयन करने के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प भी दिया गया है। अगर कॉलेज में सीट खाली रहेगी तो ऑटोमैटिक ही विद्यार्थी को सीट अलॉट हो जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नए सत्र में कॉलेजों की ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। प्रथम चरण के बाद सीधे तीन सीएलसी राउंड होंगे। जिनमें प्रवेश कॉलेजस्तर पर ही किया जाएगा।कोरोना संक्रमण के चलते दो सालों से कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया देरी से शुरू हो गई थी, लेकिन इस साल 17 से स्नातक एवं 18 मई से स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पंजीयन शुरू हो गए।ऑनलाइन ही दस्तावेजों का सत्यापन होने से विद्यार्थियों को राहत मिली है। पहला चरण का पंजीयन 30 मई तक चलेगा। प्रथम चरण के सीट आवंटन स्नातक के लिए 6 एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए 7 जून को को पत्र जारी किया जाएगा।

इस साल यह नई व्यवस्था

दरअसल हर साल कॉलेजों की ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया में विद्यार्थियों को पसंद का कॉलेज और कोर्स न मिलने के कारण दूसरे राउंड का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन इस साल अपग्रेडेशन का विकल्प दिया गया है ।पहली काउंसिलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उसमें एडमिशन के लिए एक हजार रुपए फीस जमा करते समय अपग्रेडेशन के विकल्प में दूसरे कॉलेज का नाम भी मिलेगा। फीस जमा करने की अंतिम तारीख खत्म होते ही छात्र को ऑटोमैटिक अपनी चॉइस की गई कॉलेज व कोर्स सीट मिल जाएगी।

Students reaching for admission in colleges, got the option of upgradation for the first time