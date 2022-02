जिले की सबसे बड़ी पंचायत होगी कचरा मुक्त, भोपाल से हो रही निगरानी

- एक एनजीओ को मिला काम

बुरहानपुऱ. जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एमागिर्द स्वच्छता अभियान में कचरा मुक्त होने जा रही है। ठोस कूड़ा एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना में पंचायत को शामिल करने के बाद इसकी निगरानी प्रदेशस्तर पर भोपाल के अफसर कर रहे है। गांव को स्वच्छ बनाने के लिए एक एनजीओ को काम दिया गया है। ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर गंदगी फैलाने पर जुर्माना भी लगाएंगी।

दरअसल स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों का कचरा मुक्त करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डस्टबिनें लगाए जा रहे है। जनपद सीइओ नीलम रायकवार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से पंचायतों को भी गंदगी मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत राशि जारी की जा रही है। गांव से निकलने वाले ठोस एवं तरल कूड़ा-कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट में सबसे पहले जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एमागिर्द को शामिल किया गया है, यहां पर भी शहर की तर्ज पर कचरा प्रबंधन होंगा।प्रदेशस्तर पर सीधे निगरानी की जा रही है।एक एनजीओ के माध्यम से पंचायत के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

कचरे से आएगी पंचायत में आमदनी

जनपद क्षेत्र की बड़ी पंचायतों को पहले चरण में शामिल किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी कचरा पेटियां लगाकर यहां पर कचरा एकत्रित किया जाएगा। इससे कचरा प्रबंधन करने में आसानी होगी।इतना ही नहीं गांव में बेकार पड़ा ठोस कूड़ा-कचरा पंचायतों के लिए आमदनी का एक साधन बनेंगा।

स्वच्छता अभियान में ऐसा होगा कार्य

इस परियोजना के तहत गांव में कम्पोस्ट-पिट, सोखता गड्ढा, गंदे पानी की निकासी सहित कचरा संग्रहण,घरेलू कचरे को इक_ा करना और एक स्थान पर ले जाकर गलनशील व अगलनशील कचरे को अलग-अलग किया जाएगा।कचरे का सही रूप से निपटान करने के लिए कार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के लिए अलग से यूनिट बनाई जा रही है।

