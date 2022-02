दूल्हे के द्वार बारात लेकर पहुंची दुल्हन

- गुजराती समाज में परपंरा

- दुल्हन घोड़ी ने बैंड बाजें की धून पर किया नृत्य

बुरहानपुऱ. दुल्हन को लाने के लिए आमतौर पर आपने दूल्हे को बारात लेकर उसके घर जाते देखा और सुना होगा, लेकिन बुरहानपुर में दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर बारातियों के साथ अपने दूल्हे के द्वार पर पहुंची। बारात में सभी पगड़ी पहने गाजे-बाजे के साथ नृत्य करते और झूमते नजर आए।

दरअसल गुजराती समाज में परपंरा के अनुसार दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे के घर जाती है। इस परंपरा का समाज के अधिकांश लोग अपनी खुशी के साथ आज भी निभा रहे है। शनिवार को बुधवारा निवासी दुल्हन का ज्योति शाह अपने दूल्हे देवेंद्र नागराज के घर बारात लेकर पहुंची। घोड़ी पर सवार दुल्हन को बैंड बाजें की धून पर नृत्य करता देखकर सभी लोग हैरान रह गए।

The bride arrived at the groom's door with a procession