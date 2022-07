प्रदेश का पहला अस्पताल, जिसकी सीधे निगरानी करेगी पुलिस

- नए सीसीटीवी कैमरें लगेंगे

बुरहानपुर. बुरहानपुर जिला अस्पताल संभावित प्रदेश का पहला अस्पताल है, जिसकी निगरानी सीधे पुलिस करेगी। पुलिस के सीसीटीवी कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग होगी।

दरअसल यह पूरा सिस्टम जिला अस्पताल में छेड़छाड़, चोरी की वारदातें रोकने के लिए बनाया जा रहा है। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों को फाइबर कनेक्टिविटी के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। 24 घंटे पुलिस शहर के साथ ही अब अस्पताल की भी निगरानी करेगी। विवाद की स्थिति, हंगामा या चोरी की वारदात होने पर स्थानीय चौकी या थाने में सूचना दी जाएगी। अस्पताल की हर गतिविधियों पर पुलिस की नजर होने से होने वाली वारदातों पर अंकूश भी लगेगा।

एसपी राहुल कुमार लोढा ने बताया कि अस्पताल में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की वारदात होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे ऐसे वारदातें न हो इसलिए अस्पताल में नए सीसीटीवी कैमरें लगाने के साथ ही पुराने कैमरों को भी पुलिस सिटी सर्विलांस सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। अस्पताल में लगे कैमरों को फाइबर कनेक्टिविटी से जोडऩे के बाद 24 घंटे पुलिस जवान निगरानी करेंगे। अगर अस्पताल में हंगामा, विवाद, चोरी की वारदातें होती है तो घटनाक्रम की रिकॉडिंग होने के साथ ही पुलिस को भी जल्द सूचनाएं मिलेगी।

The first hospital in the state, which will be directly monitored by the police