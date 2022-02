400 साल पहले की तरह मटेरियल कर रहे तैयार, यहां बैल से चलाते हैं चक्की

धरोहरों के जीर्णोद्धार के लिए 400 साल पहले उपयोग होने वाले मसाले को कर रहे तैयार

- हमारी विरासत

बुरहानपुर. क्या आप यकीन करेंगे कि किसी किले जैसी मजबूत इमारत को बनाने में गुड़, उड़द, चूना और ईट के चूरा जैसी चीजें इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। बिल्कुल, बस इन चीजों को बहुत सारे चूने और ईंट के चूरे में मिला दिया जाए तो यह 400 साल पहले जो मटेरियल से धरोहर बनी वह तैयार हो जाता है। उसी तरह का मसाला अब भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि पुरातत्वविद् का कहना है कि जो मसाला पहले बनता था, वैसा अभी के मसाले में कमी है।

प्राचीन शहर बुरहानपुर में 400 साल पुरानी इमारते जो अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है, उनकी मरम्मत के लिए यह मसाला तैयार किया जा रहा है।

ऐसे कर रहे तैयार

शाही किला परिसर में इस मसाने को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए बड़ी मेहनत की जा रही है। चार से पांच कुंड में चूने का मसाला है, जबकि लाल मसाले के लिए जमीन पर लाल ईटों का चूरा 10 से 12 क्विंटल वजनी गोल पत्थर को घूमाकर ईंट को पिसा जा रहा है। यह चक्की को 8 से 10 घंटे बैल की सहायता से चलाई जा रह है।

प्लास्टर के लिए यह लगता है मसाला

पुरातत्वविद् कमरुद्दीन फलक बताते हैं कि अभी जो मसाला तैयार हो रहा है, वह पहले के मुकाबले नहीं है। यह जो चूना है वह खेतों में उगने वाली चुनखड़ी को पिसा जाता है, फिर भट्टी लगाकर पकाया जता है। उसे फिर घाने में पिसते हैं। उसमें रेत मिलाई जती है। फिर यह रिपेयरिंग में लिया जाता है। दो ईटो के बीच यह मसाला लगाया जाता है। प्लास्टर के लिए चूना, उड़द का आटा, गुड़, सीप पिसते हैं, ताकि इससे शाइनिंग आए, इसमें कत्था भी मिलाया जाता है, इसका अंदर उपयोग होता है।

The material is ready like 400 years ago, here the mill is run by the bull