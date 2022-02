दूध के भाव में आया उबाल, डेयरी संचालकों ने दो रुपए बढ़ाए दाम

- प्रशासन को नहीं दी सूचना

- 46 से 48 रुपए प्रति लीटर हुआ भाव

बुरहानपुर. कोरोना के बीच दूध के भाव में 2 रुपए तक उबाल आ गए। शहर के दूध विक्रेताओं ने दूध के दाम 46 से 48 रुपए प्रति लीटर कर दिए। लेकिन भाव बढ़ाने की सूचना प्रशासन तक नहीं दी। दूध के भाव बढ़ाने से इसका असर जनता की जेब पर देखने को मिल रहा है।

दूध की दुकानों पर अचानक दो रुपए प्रति लीटर के भाव बढऩे के बाद लोगों ने भी इसका विरोध दर्ज कराया। दूध विक्रेताओं भाव बढ़ाने के पीछे पशुओं की खली और चारे के दाम बढऩे की बता कही जा रही है।दूध के भाव को बढ़ाने की सूचना पूर्व में ग्राहकों सहित प्रशासन को भी नहीं दी गई। सिंधीपुरा निवासी वसीम बेग ने कहा कि कोरोना के कारण पहले ही आर्थिक स्थिति खराब है। दूध के दाम नहीं बढऩा था। गरीब परिवारों की जेब पर इसका असर होंगा। शुक्रवार सुबह दो रुपए बढ़ाकर 48 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए। दूध के भाव बढ़ाने के बाद भी दूध संघ एवं दूध विक्रेता इसका कारण बताने के लिए सामने नहीं आ रहे है। प्रशासन को बिना पूर्व सूचना दिए ही मनमाने तरीके से दूध के भाव बढ़ाकर दूध बेचा गया।उपभोक्ता ने दूध के भाव बढऩे का कारण पूछ रहे है तो उन्हे पशुओं का चरा मंहगा होने की बात कही जा रही है। दूध के भाव 46 से 48 रुपए प्रति लीटर हुआ जबकि शहर में इसका विरोध भी देखने को मिलना शुरू हो गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भाव बढ़ाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

The price of milk came to a boil, dairy operators increased the price by two rupees