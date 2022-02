दूध के भाव में आया उबाल, प्रशासन को बिना सूचना 2 रु. बढ़ाए भाव

- लोगों की जेब पर होगा असर

दूध विक्रेताओं ने अचानक दो रुपए भाव बढ़ाकर शहरवासियों को झटका दिया है। दूध विक्रेताओं भाव बढ़ाने के पीछे पशुओं की खली और चारे के दाम बढऩे की बता कही जा रही है। बुरहानपुर. शहर के दूध विक्रेताओं ने शुक्रवार से दूध के दाम 2 रुपए तक बढ़ा दिए है, लेकिन भाव बढ़ाने की सूचना प्रशासन तक नहीं दी गई। आपसी सहमति से 46 रुपए बिकने वाले दूध को 48 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। अचानक दूध के भाव बढ़ाने से इसका असर गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों पर देखने को मिलेगा।

दूध विक्रेताओं ने अचानक दो रुपए भाव बढ़ाकर शहरवासियों को झटका दिया है। दूध विक्रेताओं भाव बढ़ाने के पीछे पशुओं की खली और चारे के दाम बढऩे की बता कही जा रही है। दूध के भाव को बढ़ाने की सूचना पूर्व में ग्राहकों सहित प्रशासन को भी नहीं दी गई। शुक्रवार से दूध की दुकानों पर अचानक दो रुपए प्रति लीटर के भाव बढऩे के बाद लोगों ने भी इसका विरोध दर्ज कराया। सिंधीपुरा निवासी वसीम बेग ने कहा कि कोरोना के कारण पहले ही आर्थिक स्थिति खराब है। दूध के दाम नहीं बढऩा था। गरीब परिवारों की जेब पर इसका असर होंगा।

48 रुपए लीटर हुआ भाव

गुरुवार को दूध के भाव 46 रुपए लीटर थे, लेकिन शुक्रवार सुबह दो रुपए बढ़ाकर 48 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए। दूध के भाव बढ़ाने के बाद भी दूध संघ एवं दूध विक्रेता इसका कारण बताने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। प्रशासन को बिना पूर्व सूचना दिए ही मनमाने तरीके से दूध के भाव बढ़ाकर दूध बेचा गया।उपभोक्ता ने दूध के भाव बढऩे का कारण पूछ रहे है तो उन्हे पशुओं का चरा मंहगा होने की बात कही जा रही है।

The price of milk came to a boil, without informing the administration, Rs. increase price