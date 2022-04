बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिला का पर्स चोरी

- थाने पहुंचकर की शिकायत

बुरहानपुर. बहन की शादी की खरीदारी के लिए ग्राम ढ़ाबा से बुरहानपुर पहुंची महिला का पर्स चोरी हो गया। पर्स में सोना, चांदी के आभूषण सहित 2 हजार नगदी गायब होने से महिला शिकायत दर्ज कराने कोतवाली थाने पहुंची।

फरियादी पूजा पति सुनिल रूले ने बताया कि परिवार में बहन की शादी होने से खरीदारी करने बुधवार को बड़ी बहन दीपाली के साथ बुरहानपुर के बाजार आए थे। गांधी चौक क्षेत्र में साड़ी की दुकान पर खरीदारी करने के बाद मेरा बच्चा पानी के लिए रो रहा था। इस लिए बड़ा बैग खोलकर पानी की बोतल निकाली। बच्चे को पानी पीलाने के दौरान बैग की चेन खुली होने पर किसी ने बैग में रखा पर्स चोरी कर लिया। पर्स के अंदर 15 हजार की सोने की माला, 3 ग्राम सोने के कान के टॉप, चांदी की पायल सहित 2 हजार रुपए नगदी रखे हुए थे। पानी की बोतल वापस बैग में रखी तो पर्स गायब था। साड़ी की दुकान सहित बाजार क्षेत्र में काफी ढूंढने के बाद भी पर्स नहीं मिला। महिला ने पर्स चोरी होने की बात परिजनों को बताई तो परिजन भी बुरहानपुर पहुंच गए।

संदिग्ध कैमरें में कैद

बाजार में पर्स चोरी होने की घटना के बाद महिलाएं कोतवाली थाने पहुंची। महिला की शिकायत पर पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साड़ी की दुकान सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरें देखे गए। एएसआइ ओंकार पटेल ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरें खंगाले जा रहे है, कुछ संदिग्ध महिलाएं नजर आ रही है। फुटेज के आधर पर मामले की जांच कर रहे है।

