Video बुरहानपुर ताप्ती नदी में बाढ़ की संभावना, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

- 12 घंटे से लगातारी जारी है बारिश

- बैतूल पारस डैम के गेट खोले



बुरहानपुर. जिलेभर में 12 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। बैतूल के पारस डैम के गेट खोलकर 161 क्युमेक्स पानी छोडऩे के बाद शहर से बहने वाली ताप्ती नदी का जलस्तर बढऩे की संभावना है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से ताप्ती नदी के घाटों सहित किनारों पर नहीं जाने की अपील जारी की है।

एसपी राहुल कुमार लोढा ने बताया कि शहर में सुबह से ही बारिश तेज बारिश का दौर चल रहा है। बैतूल की पारस डैम के गेट खोलकर 161 क्युमेक्स (क्यूबिक मीटर/सेकंड) पानी छोडऩे की सूचना मिली है। जिससे शहर में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ेगा। बाढ़ के हालात को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए है। ताप्ती नदी के राजघाट, सतियारा घाट, नागझिरी घाट, पीपल घाट आदि व देहात में नदी के आसपास के गांवो के लोगो को अधिक सावधान किया गया है। लोगों से अपील है कि नदी कि किनारों एवं घाटों पर न जाएं। सुरक्षा के लिए पुलिस टीम व होम गार्ड की रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है।

एक सप्ताह में दूसरी बार उफान पर ताप्ती

पारस डैम के गेट खोलने से एक सप्ताह में दूसरी बार ताप्ती नदी उफान पर बह रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी तेज बारिश होने से उतावली नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जिले में लगभग 5 से 6 घंटे में ताप्ती नदी का जल स्तर बढऩे की संभावना है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में हो रही बारिश को देखते हुए नगर निगम आयुक्त को शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों पर निगरानी रखने तथा बचाव, जल निकासी के संपूर्ण संसाधनों, आवश्यकतानुसार सेल्टर होम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राजस्व, होमगार्ड की टीम को अलर्ट रहने एवं बचाव की संपूर्ण तैयारियाँ रखने के निर्देश दिए गए है।

There is a possibility of flood in Burhanpur Tapti river, the administration issued an alert