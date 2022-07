जिले में खाद की किल्लत की आहट, डीएमओ गोदाम में नहीं स्टॉक

- पुराने स्टॉक से कर रहे पूर्ति

- शासन को भेजी डिमांड

बुरहानपुर. जिले के किसान खेतों में खरीफ फसलों की बोवनी कर खाद लेने के लिए सोसायटियों सहित खाद की दुकानों पर पहुंच रहे है। यूरिया, पोटास की पिछले साल की तरह किल्लत नहीं हो इसलिए खाद की डिमांड लगातार भेजी जा रही है।विभाग के अफसर पर्याप्त मात्रा में खाद सोसायटियों पर होने का दावा कर रहे है।

रेणुका मंडी स्थित डीएमओ खाद गोदाम में यूरिया को छोड़ कर अन्य खाद इफको, डीएपी, पोटास सहित 123216 खाद की किल्लत है।पुराने स्टॉक ही सप्लाय हो रहा है।गोदाम में खाद की पूर्ति करने के लिए लगातार डिमांड भेजी जा रही है। कृषि विभाग के उपसंचालक मनोहर देवके ने कहा कि जिलेभर की 52 सोसायटियों को सीधे खाद की सप्लाय हो रही है। गोदाम में यूरिया भरपूर स्टॉक में है, अन्य खाद की कमी होने पर लगातार पत्राचार कर सप्ताहिक डिमांड भेजी जा रही है। डीएपी, इफको सहित 123216 खाद की रैक पहुंचने पर पहले सोसायटियों को देने की बात की जा रही है।

किसी एक खाद पर निर्भर न रहे किसान

खाद की किल्लत न हो इस लिए किसानों को किसी एक खाद भी निर्भर नहीं रहने के लिए कहा जा रहा है।जबकि बाजार क्षेत्र में भी पोटाश, यूरिया, इफको सहित अन्य खाद की मांग बड़ी है।कृषि विभाग जिले में मौजूद 52 सोसायटियों में खाद बीज की पूर्ति में जुटा है। खाद की कमी न हो इसलिए किसानों को डीएपी के साथा 2020013 का उपयेाग के लिए कह रहे है।

डिमांड भेजी रैक का इंतजार

सोसायटियों सहित निजी दुकानों और गोदाम में खाद की मांग बढऩे के बाद कृषि विभाग की तरफ से लक्ष्य बनाकर सप्ताहिक डिमांड भेजी जा रही है। इस सप्ताह की रैक आने का इंतजार है।जबकि विभाग के अफसर 123216 खाद जिले में आने की बात कह रहे है।रेणुका डीएमओ गोदाम प्रभारी महेश मिश्रा ने कहा कि यूरिया पर्याप्त है, दूसरी खाद का स्टॉक नहीं होने से हमारे द्वारा मांग की जा रही है।

- यूरिया पर्याप्त मात्रा में है, अन्य खाद की डिमांड भेजी है। रैक आने पर सीधे सोसायटियों को खाद सप्लाय कर रहे है।

मनोहर देवके, उप संचालक कृषि विभाग

