ट्रेन में मिली घर से भागी तीन सगी बहने, कहानी पढ़कर हैरान रह जाएंगे आप

- गोरखपुर से जा रहे थे मुंबई

- आरपीएफ ने स्टेशन पर उतारा

बुरहानपुर. आरपीएफ पुलिस ने गुमशुदा तीन बहनो को कुशीनगर एक्सप्रेस से बुरहानपुर स्टेशन पर उतार लिया। गोरखपुर जिले की तीन बहने मुंबई जा रही थी। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद आरपीएफ पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बालिकाओं की पहचान कर ट्रेन से उतारने के बाद चाइल्ड लाइन को सौंप दिया।

आरपीएफ थाना प्रभारी सुधीर पी शिंदे ने बताया कि उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले की तीन सगी बहने मां के डांटने से नाराज होकर घर से भाग कर मुंबई जाने के लिए निकल गई। परिवार ने तलाश शुरू की तो रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में तीनों बहनो को कुशीनगर ट्रेन पास देखा गया। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही आरपीएफ जवानों ने तीनों बहनों की पहचान कर बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित उतार लिया। चाइल्ड लाइन को सूचना देकर तीनों बालिकाओं को वन स्टाप सेंटर भी भेजा गया।

इसलिए घर से भागे

16 वर्षीय बालिका ने बताया कि घर में से 50 रुपए गायब हुए तो मां ने बहनो पर चोरी का इल्जाम लगाया। मां और पिता की डांट के डर से बहनो ने एक साथ घर से भागने की योजना बनाई। 600 रुपए लेकर 12 एवं 14 वर्षीय दोनों बहनो के साथ 31 अगस्त को घर से भाग निकले ओर मुंबई जाने के लिए कुशीनगर में सवार हो गए थे। आरपीएफ की सक्रियता से मुंबई जाने से पहले ही बुरहानपुर में उतार लिया लिया। परिवार के लेागों को सूचना देकर बुरहानपुर बुलाया गया। तीनों बहनो की काउंसलिंग करने के बाद परिवार के साथ रवाना किया जाएगा। तीन बहनो को एक साथ वन स्टाफ सेंटर पर रखा गया है।

