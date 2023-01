व्यापारी को बाइक से गिराकर नकदी भरा बैग लूटने वाले वाले दो और आरोपी पकड़ाए

- शिकारपुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार

- प्रकरण में अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार,

- एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष

Two more accused arrested for looting a bag full of cash by knocking a businessman off his bike