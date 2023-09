वीडियो : दही हांडी फोड़ में छाया उत्साह, खूब झूमे

Submitted by:

इंदिरा कॉलोनी में 50 फीट ऊंची बंधी दही हांडी फोड़ी

- रात 1 बजे श्रीराम व्यायाम शाला ने फोड़ी हांडी

Video: There was enthusiasm in bursting Dahi Handi, people danced a lot