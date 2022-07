लाइव देखे : बुरहानपुर में ऐसी है मतदान की रफ्तार, शाहपुर में उत्साह

1 बजे 43.83 प्रतिशत मतदान, शाहपुर में 55.39 प्रतिशत मतदान

निकाय चुनाव में जो उत्साह दिखना था वह सुबह कम नजर आया। 12 बजे तक बूथों पर भीड़ कम दिखी। इसलिए भी दोपहर तक मतदान का प्रतिशत कम रहा। हालांकि शाहपुर में स्थिति उलत दिखी यहां 11 बजे तक ही 36 प्रतिशत मतदान था, जो 1 बजे तक 55.39 पहुंच गई।

Watch live: Such is the speed of voting in Burhanpur, enthusiasm in Shahpur