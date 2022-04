बाजार में महिला गैंग सक्रिय, भीड़ में महिलाओं को बना रही निशाना

- एक ही दिन में हो चुकी है दो वारदातें

बुरहानपुर. त्योहारों के चलते बाजारों में भीड़ अधिक होने का फायदा उठाकर चोरी की वारदात करने के लिए महिला गैंग सक्रिय हो गई है। भीड़ में घूसकर महिलाओं को ही निशाना बना रही है। चोरी की वारदात करने वाली महिलाओं की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद होन के बाद पुलिस पहचान में जुट गई। एक महिला की पहचान महाराष्ट्र के मलकापुर की जेब कट गैंग से हो रही है।

कोतवाली थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ दो चोरी की वारदातें हुई ।एक ही दिन में शनवारा बैंक से महिला के बैग पर ब्लेड मारकर 20 हजार नगदी चोरी करने के साथ ही बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिला का पर्स चोरी होने की घटना होने से पुलिस भी अलर्ट हो गई। पुलिस टीम ने दोनों घटनाओं का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो दोनों ही वारदातें संदिग्ध महिलाओं द्वारा करने की बात सामने आई। महिलाओं के चेहरों पर कपड़ा होने के कारण अब तक पहचान नहीं हो सकती है। बाजार में महिलाओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। जबकि शनवारा बैंक में हुई वारदात में एक महिला का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने चोरी के दोनों प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जेब कट गैंग से हो रही पहचान

पुलिस के अनुसार त्योहारों के समय भीड़ में चोरी की वारदातें करने के लिए ऐसी महिलाएं पहुंचती है। दोनों की चोरी की घटनाओं में सीसीटीवी फुटेज के अंदर संदिग्ध महिलाएं देखी दे रही है। त्योहारों के चलते पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी। कैमरों की फुटेज में दिख रही महिलाओं की जल्द पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। एक संदिग्ध महिला की पहचान हो रही है तो महाराष्ट्र मलकापुर के जेब कट गैंग की हो सकती है।

Women gang active in the market, targeting women in the crowd