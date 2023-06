महिलाएं बोलीं लाडली बहना योजना के रुपयों से किया बड़ा काम

जिले में मुख्यमंत्री ला?ली बहना योजना के तहत प्राप्त 1.1 हजार रूपये का उपयोग ला?ली बहनायें अपनी.अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यो में कर रही है

Women said that they did a great job with the money of Ladli Bahna Yoj