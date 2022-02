महिलाओं ने दिखाई अपनी ताकत, गांव में कर दी शराब बंदी की घोषणा

- खकनार के दसघाट का मामला

- ग्रामीणो की सर्वसहमति से निर्णय

Published: February 01, 2022 11:27:31 am

बुरहानपुर . जिले के खकनार तहसील क्षेत्र के ग्राम दासघाट की महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाकर गांव में शराब बंदी की घोषणा कर दी। गांव में अब लाइसेंसी और अवैध शराब का विक्रय नहीं होगा। महिलाओं के साथ मिलकर यह निर्णय गांव की बैठक में सर्वसहमति से लिया गया है।

दरअसल महिला समूह संगठन ने ग्राम दसघाट में शराब बंदी करने का निर्णय लिया था। गांव में बिक रही अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए सर्वसहमति से ग्रामीणों की बैठक ती तो सभी ने शराब बंदी पर सहमति जताई गई। गांव के राजकुमार पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज नशे के कारण ही बिछड़ा हुआ है। समय रहते शराब बंदी नहीं की गई तो समाज अंधकार की ओर जाएगा। घरेलू हिंसा, गरीबी और बेरोजगारी का कारण शराब ही है। गांव को नशा मुक्त बनाकर विकास की लहर फैलाना जरूरी है। महिलाओं के इस कार्य के लिए सभी ने सहयोग करने का आश्वासन दिया।इस अवसर पर गणेश पाटिल, मनोज पाटिल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

Women showed their strength, announced liquor ban in the village