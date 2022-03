महिलाओं को मिलेगा 10 हजार से 5 लाख तक का लोन

- वन स्टॉफ सेंटर पर हो रहे पंजीयन

बुरहानपुर. महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ रहा है। बैंक से 10 हजार से 5 लाख तक का लोन की राशि दिलाने से महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार शुरू करेगी। 400 महिलाओं का लक्ष्य मिलने के बाद वन स्टॉफ सेंटर पर पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सरकार पथ विक्रेता योजना सहित अन्य योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाएगा। इस लिए इस योजना में घेरलू हिंसा से पीडि़त या अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।नगर निगम और पंचायत के माध्यम से पथ विक्रेता योजना में 10 हजार का लोन दिलाने के लिए पंजीयन किए जा रहे है। डीपीओ सुमनकुमार पिल्लाइ ने बताया कि घेरलू हिंसा से पीडि़त या अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रयास किए जा रहे है। महिलाओं को सिलाइ मशीन, किराना, कपड़ा दुकान सहित अन्य व्यावसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से लोन दिलाकर रोजगार शुरू करने का प्रयास है।

5 लाख तक मिलेगा लोन

जिले की दो बैंकों से लगभग 400 महिलाओं को 10 हजार से 5 लाख तक की लोन देने की योजना है।वन स्टॉफ सेंटर के माध्यम से 33 महिलाओं का ऑनलाइन पंजीयन कर बैंक में खाता खुलवाने की प्रक्रिया चल रही है। पीएम पथ विक्रेता पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करने के बाद बैंकों से लोन की राशी सीधे महिलाओं के खातों में जमा होगी। पथ विक्रेता को 10 हजार की राशि जमा करने पर दोबारा 20 हजार या 30 हजार रुपए लोन की राशि मिलेगी।

Women will get loan from 10 thousand to 5 lakh