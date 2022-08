टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदते समय इन 10 बातों का रखें ध्यान

टर्म लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसीधारक की असामयिक मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी नॉमिनी को इंश्योरेंस का पूरा पैसा देती है। इस पैसे से किसी प्रियजन के खोने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाता है। आइए जानते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है, जो आपके परिवार को आपके न रहने की स्थिति में फाइनेंशियल स्टैबिलिटी देता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि जब भी निवेश की शुरुआत करें तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर खरीदें, जो आपकी गैर-मौजूदगी में आपके परिवार को वित्तीय रूप से मजबूत करता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदना हमेशा आसान निर्णय नहीं होता है। किसी अन्य वित्तीय प्रोडक्ट की तरह टर्म इंश्योरेंस के पक्ष और विपक्ष हैं। आइए जानते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी वह सभी बातें जो हमें इसमें निवेश करने के पहले जानना चाहिए।

10 things to keep in mind while buying term life insurance