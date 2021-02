PM Kisan: किसानों के खातों में मार्च में आएगी 8वीं किस्त, ऐसे 2 मिनट में चैक करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं

नई दिल्ली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan scheme) के तहत मार्च में किसानों के खातों में 8वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। 20 दिसंबर को इस योजना की 7वीं किस्त डाली गई थी। इस स्कीम के तहत जरूरतमंद किसानों के खातों में साल में 6000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं।

2000-2000 रुपए की मिलती हैं तीन किस्तें

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में साल में तीन बार 2000-2000 ट्रांसफर किए जाते हैं। यानी कि चार महीनें में एक बार किसानों के खातों में पैसे डाले जाते हैं। पहली किस्त अप्रेल-जुलाई में दी जाती है। दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के दौरान और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच डाली जाती है।

ऐसे चैक करें अपना पीएम किसान स्टेटस

अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तो आप जान सकते हैं कि आपको 8वीं किस्त मिलेगी या नहीं।

ऐसे चैक करें स्टेटस

-सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

-साइट पर पहुंचने के बाद 'Farmers Corner' के ऑप्शन पर जाएं।

-इसके बाद बेनीफिशरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें और एक नया पेज खुल जाएगा।

-नए पेज पर अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए। इन तीनों नंबरों के जरिए आप चेज कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं।

-आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद 'Get Data' पर क्लिक करें।

-'Get Data' पर क्लिक करते ही आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। यानी कौन सी किस्त कब आपके खाते में आई और किस बैक अकाउंट में क्रेडिट हुई।

-8वीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको इस जगह पर मिल जाएगी।

-यदि आपको FTO is generated and Payment confirmation is pending लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये किस्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में आ जाएगी।

मोबाइल पर ऐसे कर सकते हैं चेक

PM KISAN का स्टेटस मोबाइल ऐप पर चेक कर सकते हैं। बस ऐप डाउनलोड करो और सभी जानकारियां भरकर अपना स्टेटस चैक कर सकते हैं।