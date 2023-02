Adani Group कंपनियों का नहीं कराएगा स्वतंत्र ऑडिट, ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त करने की खबरों को बताया 'अफवाह'

Submitted by:

Adani Group ने ऑडिट के लिए ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त करने की खबरों को 'मार्केट अफवाह' बताते हुए इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से इंकार किया है। इससे पहले खबर आई थी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जवाब में Adani Group कई कंपनियों का स्वतंत्र ऑडिट करवाएगा।

Adani Group terms reports of hiring Grant Thornton for audits as ‘market rumour’