एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में 1564 रुपए की कमी, सस्ता होगा हवाई सफर

Air travel: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हवाई जहाज में यूज होने वाले एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमत में 1564 रुपए की कमी की है। यह कमी आज से ही लागू कर दी गई है, जिसके बाद दिल्ली में एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमत 1,23,039.71 रुपए से घटकर 1,21,475.74 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है।

Published: June 01, 2022 11:24:50 am

Air travel: अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हवाई जहाज में यूज होने वाले एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज यानी 1 जून से 1564 रुपए की कमी की है। इसके बाद जल्द ही हवाई सफर भी सस्ता होने की उम्मीद है। इस कमी के बाद दिल्ली में एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमत 1.24 लाख रुपए से घटकर 1.22 लाख रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है।

Air turbine fuel prices reduced by Rs 1564, air travel will be cheaper