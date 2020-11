खुद अपने आधार को बैंक अकाउंट से इस तरह करें लिंक, ऐसे चैक करें लिंक स्टेटस

नई दिल्ली। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक (bank account aadhaar link) नहीं करवाया है तो जल्द ही करा लें। बीते मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च, 2021 तक सभी ग्राहकों के खाते आधार नंबर (Aadhaar Card) से लिंक करा लिए जाएं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और बैंकों को इसे अभी और आगे ले जाना होगा तो इसके लिए अभी अकाउंट्स का आधार (bank account) से लिंक होना जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे खाते हैं जो आधार से लिंक नहीं हैं तो उनको 31 मार्च से पहले-पहले लिंक करा लिया जाए।

IBA की बैठक में कही ये बात

सीतारमण ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) की 73वीं सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 31 मार्च 2021 तक हर खाते में जहां पैन जरूरी और उपयुक्त हो, वहां पैन होना चाहिए और आधार हर अकाउंट के लिए है।

UPI और Rupay Card पर कही ये बात

साथ ही डिजिटल पेमेंट को लेकर सीतारमण ने कहा कि हमें इस तकनीकी को आगे बढ़ाना है। हमें UPI आधारित पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे बैंकों में UPI एक आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द होना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को रुपे कार्ड्स को बढ़ावा देना चाहिए, जिसे कार्ड की जरूरत होगी, RuPay एकमात्र कार्ड होगा जिसका आप प्रचार करेंगे। सीतारमण ने यह भी कहा कि देश को बड़े बैंकों की जरूरत है।

ऐसे चैक करें आपका खाता बैंक से लिंक है या नहीं

—सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।

—यहां आधार सेवाओं('Aadhaar Services') वाले सेक्शन पर क्लिक करें।

—आधार से बैंक अकाउंट लिंक होने के स्टेटस वाले ऑप्शन ('Check Aadhaar & Bank Account Linking Status') पर क्लिक करें।

—जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा।

—यहां आपसे 12 संख्या वाला आधार नंबर मांगा जाएगा।

—पहले आधार नंबर दी गई जगह पर भरें।

—उसके बाद स्क्रीन पर एक सिक्योरिटी कोड भी दिखाएगा, जिसे देखकर भरने के बाद वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आपके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।

—अब OTP एंटर करें और फिर लॉगिन करें।

—अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक हुआ होगा, तो आपको सामने यह बधाई संदेश मिलेगा- 'Congratulations! Your Bank Aadhaar Mapping has been done।'

इस आधार को करें अकाउंट से लिंक

—अपने अकाउंट को ऑनलाइन लिंक करने के लिए इंटरनेट बैंकिग को लॉगइन करना होगा।

—लॉग इन करने के बाद आपको आधार नंबर को लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा।

—अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो www.onlinesbi.com पर लॉग इन करने के बाद स्क्रीन के बायीं तरफ, 'My Accounts' के अंदर 'Link your Aadhaar number' का ऑप्शन दिया होगा।

—यहां जाकर अपना आधार नंबर डालकर सब्मिट कर दें।

—आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आखिरी दो संख्या को डिस्प्ले किया जाएगा।

—लिंक होने का स्टेटस इसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

ऑफलाइन ऐसे करें आधार को बैंक अकाउंट से लिंक

अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप बैंक जाकर अपने खाते से आधार लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में आधार की एक फोटो कॉपी देनी होगी। इसके साथ पासबुक जरूर लेकर जाएं। बैंक में आपको एक फॉर्म भरकर भी देना होगा। अकाउंट से खाता लिंक होने पर आपको एक मैसेज भी आएगा।