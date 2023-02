चीनी एप Tiktok से बर्खास्त होंगे सभी भारतीय कर्मचारी, लास्ट वर्किंग डे तय, जानिए क्या है कारण

Indian Employees Sacked From Chinese App Tiktok: टिकटॉक पर वीडियो बनाना युवाओं का पसंदीदा काम है। लेकिन 2020 में भारत सरकार ने इस चीनी एप को बंद कर दिया। अब चीनी एप Tiktok अपने यहां काम कर रहे सभी भारतीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है।





