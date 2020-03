लॉकडाउन के बीच आनंद महिन्द्रा ने लोगों से की 3 गरीबों की मदद की अपील, क्या आप देंगे उनका साथ ?

नई दिल्ली : कोरोना के कहर से देश को बचाने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों पर पड़ सकता है । क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत के बीच इन लोगों को भी घर पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन 21 दिनों का ये पीरियड किसी भी गरीब के लिए बहुत बुरा हो सकता है। यही सोचकर आनंद महिन्द्रा ने ऐसे गरीबों की मदद के लिए अपील की है।

होम मिनिस्ट्री को सताई गार्ड्स की चिंता, दिये छंटनी और वेतन न काटने के आदेश

ट्वीट कर की मदद करने की अपील

आनंद महिन्द्रा ने अपने ट्वीट में सक्षम लोगों से 21 दिनों तक ऐसे कम से कम 3 गरीबों की राशन और जरूरी चीजों की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। जो अपना खर्च नहीं उठा सकते हैं। आनंद का कहना है कि इसका असर जबरदस्त होगा । और ये covid-19 से अलग अच्छा वायरस होगा।

The lockdown’s necessary, but will be devastating for the homeless, daily wage earners&contract workers. If each of us takes care of the daily rations&essentials of at least 3 less privileged families, it will have an exponential effect but unlike COVID, it’ll be a ‘good virus.’