आर्कटेक ने भारत में अपनी पहली ज्वाइंट वेंचर मैन्यूफैक्चरिंग 'जैश एनर्जी' की रखी आधारशिला, सोलर ट्रैकर की कीमतों को कम करना 'पहली प्राथमिकता'

दुनिया की अग्रणी ट्रैकिंग, रैकिंग और बीआईपीवी समाधान प्रदान करने वाली कंपनी 'आर्कटेक' (Arctech) ने भारत में अपनी पहली ज्वाइंट वेंचर मैन्यूफैक्चरिंग 'जैश एनर्जी' (Jash Energy) की आधारशिला रखी, जिसके उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के जरिए जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में जैश एनर्जी के निदेशक शैल शाह, आर्कटेक कंपनी के पूर्वी एशिया और भारत के महाप्रबंधक गेल चेन, जैश एनर्जी के निदेशक व CEO अमित हेरेकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

