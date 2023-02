8 सबसे बड़े शहरों में औसतन 7% बढ़ी घरों की कीमत, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 13% की बढ़ोतरी, जानिए आप अपने शहर का हाल

साल 2022 में शीर्ष 8 सबसे बड़े शहरों में आवासीय संपत्तियों की कीमत औसतन 7% की दर से बढ़ी है। वहीं इसी दौरान गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए अन्य शहरों के साथ इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Average housing prices up 7% across top eight cities in 2022, Highest increase of 13% in Gurugram