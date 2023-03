Axis Bank ने खरीदा सिटी बैंक का रिटेल कारोबार, Citibank के ग्राहकों के लिए बदले ये नियम

Axis Bank ने सिटी ग्रुप का रिटेल बैंकिंग बिजनेस को खरीद लिया है, जिसके बाद अब एक्सिस बैंक देश में सिटी बैंक के सभी मौजूदा ग्राहकों को सर्विस देगा। ऐसे में Citibank के ग्राहकों के लिए कई चीजें बदल गई है, जिसके बारे में आइए जानते हैं।

Axis Bank takes over Citibank's operations in India, How are Citibank customers affected?