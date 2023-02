SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए बुरी खबर, घर का किराए का पेमेंट करने पर देना होगा ज्यादा चार्ज

SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को झटका देते हुए घर के किराए के पेमेंट में लगने वाले चार्ज को बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ चार्ज 17 मार्च 2023 से प्रभावी होगा। आइए जानते हैं कि स्टेट बैंक के द्वारा की गई बढ़ोतरी के बाद आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा।

Bad news for SBI credit card holders, will have to pay more for paying house rent