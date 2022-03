जल्द निपटा लें जरूरी काम, एक सप्ताह में लगातार चार दिन बंद रहेंगे बैंक!

आप भी अगर बैंक से जुड़ा कुछ काम करने की योजना बना रहे हैं या फिर कुछ दिनों से सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द अपना काम निपटा लें, क्योंकि आगामी एक हफ्ते में चार दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपके जरूरी काम अटक सकते हैं।

आपका बैंक से जुड़ा कोई काम हो तो उसे जल्द से जल्द निपटा लें क्योंकि इसी महीने यानी मार्च के बचे एक सप्ताह में लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे। दरअसल बैंकों के बंद रहने की बड़ी वजह विभिन्न कर्मचारी संगठनों की हड़ताल (Various Employees Unions Strike) को बताया जा रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) ने यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक बैंक यूनियन की हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं (Banking Services) पर असर पड़ सकता है। ऐसे में आपका भी बैंक से जुड़ा कोई काम है तो उसे एक दो दिन में जरूर निपटा लें।

Banking Services May Be Intruppted Due To Unions Strike On March 28 and 29