Bharti Airtel ने Google को 734 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 7.11 करोड़ शेयर आवंटित करने की दी मंजूरी

भारती एयरटेल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल गुरुवार को भारतीय एयरटेल बोर्ड ने अहम फैसला लेते हुए गूगल को अपने 71,176,839 शेयर देने की मंजूरी दे दी है। एयरलटेल की ओर से गूगल को प्रति शेयर की कीमत 734 रुपए रखी गई है। ये शेयर आवंटन प्रिफिंशियल बेसिस पर किया जाएगा। आवंटन के लिए निदेशकों की एक विशेष समिति ने गूगल इंटरनेशनल एलएलसी को आवंटन को मंजूरी दी है। भारती एयरटेल ने बताया कि, इस आवंटन को मंजूरी दिए जाने के बाद गूगल कंपनी के कुल पोस्ट-इश्यू इक्विटी शेयरों का 1.2 प्रतिशत हिस्सा रखेगा।





Bharti Airtel Approves Allotment Of 7.11 cr Shares To Google At Rs 734 Per Share