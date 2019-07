Real Estate Budget 2019: होम लोन ब्याज पर छूट बढ़ने से आसान हुआ घर का सपना

नई दिल्ली। मोदी सरकार ( Modi Govt ) 2 के पहले बजट में ये साफ हो गया है कि सरकार हर घर का सपना योजना को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने अपने बजट भाषण में रियल एस्टेट ( real estate budget 2019 ) पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने होम लोन के इंट्रेस्ट भुगतान पर मिलने वाली आयकर छूट को दो लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया है। वहीं आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ मकान बनाने का प्रस्‍ताव रखा।



सबसे पहले बता करते हैं उस सौगात की जिससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी के घर के सपने को पूरा करने में बड़ा कदम उठाया। 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट मिलेगी। जो इससे पहले 2 लाख थी। दरअसल सस्ते मकान के लिए बैंक कर्ज के 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर कर छूट का प्रस्ताव है। इसमें 15 साल की अवधि के आवास कर्ज पर लाभार्थी को 7 लाख रुपये तक का लाभ होगा।

Finance Minister Nirmala Sitharaman on #UnionBudget2019: The emphasis was very clearly on the overall development of economy. We looked at rural initiatives, all of which will give certain dynamic to the rural areas. Similarly, we looked at how urban living can be better. pic.twitter.com/0vLXhakTYG