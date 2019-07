बजट-2019: के बाद निर्मला सीतारमण की प्रेस कांफ्रेंस, कहा- हर वर्ग का रखा पूरा ध्यान

नई दिल्ली। लोकसभा ( loksabha ) में बजट ( Budget 2019 ) पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने एक प्रेंस कांफ्रेंस की। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट सभी के लिए है। बजट में शहरी, ग्रामीण और देश के युवा का ध्यान रखा गया है।ब्रीफकेश के स्थान पर लाल बैग के इस्तेमाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे लगता है कि अब हमें ब्रिटिश सरकार के प्रभाव से बाहर आना चाहिए। हम भारतीय हैं और यह हमारी शैली में भी दिखना चाहिए।

Budget 2019 Updates: गांव, गरीब और किसान को राहत, पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ी

Finance Minister Nirmala Sitharaman on #UnionBudget2019: The emphasis was very clearly on the overall development of economy. We looked at rural initiatives, all of which will give certain dynamic to the rural areas. Similarly, we looked at how urban living can be better. pic.twitter.com/0vLXhakTYG