Budget 2022: वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया बूस्टर डोज, जानिए हेल्थ केयर सेक्टर की झोली में क्या आया?

वित्त मंत्री ने मंगलवार को अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि देश पिछले दो साल से अधिक समय से कोरोना महामारी की चपेट में है जिसने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट में उन्होंने तमाम सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ घोषणा की। इसी तरह कोरोना काल में जब देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, वित्त मंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बूस्ट डोज दी। निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणा की हैं। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देते हुए स्वास्थ्य बजट में 135 फीसदी का इजाफा करने का ऐलान किया है। यही नहीं 94 हजार से बढ़ा कर 2.38 लाख करोड़ रुपए कर दिया। वहीं केंद्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगले 6 वर्षों में लगभग 61 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

Budget 2022 On Health Sector All You Need To Know About Key Points