बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी, BSNL और BBNL के मर्जर को भी मिली हरी झंडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके जरिए BSNL की सर्विस को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ ही BSNL व BBNL के मर्जर को भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है।

केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल (BSNL) के रिवाइवल (पुनरुद्धार) के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेस करते हुए बताया कि BSNL की 4G सर्विस के विस्तार में मदद के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा, जिसके जरिए हर जिले, हर ब्लॉक तक इसकी सर्विस पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही BSNL की सर्विस को अपग्रेड किया जाएगा, टेक्नॉलॉजी को भी अपग्रेड किया जाएगा।

Rs 1.64 lakh crore approved for the revival of BSNL, the merger of BSNL and BBNL also got the green signal