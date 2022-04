ये Apps बताएंगे कहाँ मिलेगा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल, जानें कैसे

पेट्रोल-डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं जो आप आदमी के लिए समझना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में कुछ एप्स आपकी मदद कर सकते हैं ये जानने में कि आपके आसपास कहाँ ईंधन सस्ता मिल रहा है और आगे क्या संभावना है।

आज देशभर में आए दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बिना किसी चेतावनी के बढ़ती और घटती रहती हैं। ऐसे आम जनता के लिए अनुमान लगाना काफी कठिन हो जाता है। शायद यही कारण है कि ब्रिटेन में सस्ते ईंधन के स्रोत का पता लगाने में मदद करने वाले एक मोबाइल एप्लिकेशन ने हलचल मचा कर रख दी थी। पर क्या आपको पता है आप भारत में भी कम कीमत वाले ईंधन के बारे में अपने क्षेत्र में पता लगा सकते हैं? अब पेट्रोल या डीजल की वास्तविक कीमत को जानना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। ऐसे कई ऐप अब उपलब्ध हैं जो आपकी मदद करेगा। आज हम आपको ऐसी एप्स के बारे में बताएंगे जिससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आप अपना ईंधन कहाँ से सस्ते दामों में प्राप्त कर सकते हैं।

Check App for cheapest petrol and diesel prices in your area