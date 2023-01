सिनेमा हाल निजी संपत्ति, मालिकों को बाहरी खान-पान पर रोक लगाने का अधिकार, लेकिन फ्री देना होगा साफ पानी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों में लोगों को खुद का खाने-पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि सिनेमा हॉल मालिकों के पास खुद का नियम-शर्तें बनाने का अधिकार है।

Cinema halls, multiplexes have right to regulate movie goers from carrying food and beverage from outside: Supreme Court