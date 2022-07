होटल में सर्विस चार्ज लगने पर कंज्यूमर पैनल में कर सकेंगे शिकायत, सरकार जल्द जारी करेगी दिशानिर्देश

होटल में सर्विस चार्ज लगने पर ग्राहक जल्द ही अब कंज्यूमर पैनल में शिकायत दर्ज सकेंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए दिशानिर्देश जारी करेगी, जिसमें ग्राहकों को होटलों के खिलाफ सर्विस चार्ज को लेकर कंज्यूमर पैनल में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार दिया जाएगा।

रेस्टोरेंट या होटल आपकी मर्जी के बिना सर्विस चार्ज नहीं मांग सकते हैं। अगर देशभर में कोई भी होटल या रेस्टोरेंट आपसे सर्विस चार्ज मांग करते हैं तो आप सर्विस चार्ज देने से मना कर सकते हैं। यह आपकी मर्जी पर हैं अगर आप खुद से सर्विस चार्ज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं,लेकिन होटल या रेस्टोरेंट आपको सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। होटल्स या रेस्टोरेंट्स अगर सर्विस चार्ज की मांग करते हैं तो आप जल्द ही इसकी शिकायत कंज्यूमर पैनल पर कर पाएंगे।

Consumers will be able to complain to the panel on service charge in the hotel, the government will issue guidelines soon