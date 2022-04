दिल्ली वालों को फिर झटका! CNG की कीमतों में 2.5 रुपए का इजाफा, महंगा हुआ Ola-Uber का सफर

महंगाई की मार लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। खास तौर पर राजधानी दिल्लीवासियों को रोज महंगाई का बड़ा झटका लग रहा है। एक बार फिर दिल्ली में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर कई बार सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है।

Published: April 07, 2022 09:44:45 am

बीते कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों पर गुरुवार को ब्रेक लगा लेकिन सीएनजी ने लोगों की जेब पर एक बार फिर बोझ बढ़ा दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में गुरुवार 7 अप्रैल को फिर इजाफा हुआ है। गुरुवार को सीएनजी के दामों में प्रति लीटर के हिसाब से ढाई रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्ली में सीएनजी (CNG Price) की कीमत ढाई रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाई। इसके साथ ही नई कीमत 69.11 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है।

