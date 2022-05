महंगाई पर आज केंद्र की बड़ी बैठक, एग्री सेस हटाने और सीमेंट के दाम कम करने पर रहेगा जोर

Meeting on Inflation: आज कबीनेटव सचिव बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ वस्तुओं के निर्यात में भी कटौती करने पर विचार किया जा सकता है।

Updated: May 26, 2022 02:49:16 pm

देशभर में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। हर आवश्यक वस्तु की कीमतें लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। कमाई से अधिक महंगाई ने खर्चों का ग्राफ बढ़ा दिया है। ऐसे में आज सभी भी एक अहम बैठक पर नजर रहने वाली है। दरअसल, आज केंद्र सरकार महंगाई को लेकर बैठक करने वाली है जिसमें कैसे इसे कम किया जाए इसपर चर्चा होगी। ये बैठक गुरुवार शाम 5:30 बजे होगी जिसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव राजीव गाबा करेंगे। इस बैठक में सरकार एग्री सेस को कई प्रोडक्टस से हटाने पर विचार कर सकती है। बता दें कि एग्री सेस उन सभी उत्पादों पर लगाया गया था जो देश में आयात होती हैं। इसके अलावा उन कुछ उत्पादों पर जिन पर उत्पाद शुल्क लगता है।

Crucial meeting on inflation today, Govt may remove agri cess, down cement prices