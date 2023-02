केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, होली से पहले महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 42% कर सकती है सरकार

केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार होली से पहले अच्छी खबर दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार महंगाई भत्ते (DA) को 38% से बढ़ाकर 42% कर सकती है। इससे पहले आखिरी बार सितंबर 2022 में बढ़ोतरी की गई थी।

DA hike: Good news for central govt employees as govt plans to hike dearness allowance to 42% before Holi