Electric Scooty catch fire: अजमेर, भोपाल, बोकारो...पिछले 72 घंटों में कई इलेक्ट्रिक स्कूटरों में लगी आग

जब झारखंड के बोकारो में लोगों ने बताया, स्कूटी में लग चुकी थी, भागे सवार इसी तरह की खबर झारखंड के बोकारो से आई है जहां रविवार को एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग (electric scooter caught fire in Bokaro, Jharkhand) लग गई और धमाके होने लगे। स्कूटी पर सवार युवकों ने भागकर जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में लगी आग को बुझाया गया लेकिन तब तक गाड़ी राख खो चुकी थी। प्राप्त, जानकारी के मुताबिक बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 3 में एक मई को दो युवक स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक स्कूटी में आग लग गई । बताया जा रहा है कि आग की लपट और धुआं देख लोगों ने उन्हें आगाह किया। गाड़ी रोक कर लड़के उतर कर अलग हो गए। देखते ही देखते स्कूटी में पूरी तरह से आग लग गई और बैटरी फटने (Electric scooter caught fire and battery blasted) की वजह से धमाका भी हुआ।स्थानीय मेकेनिक ने बताया कि बैटरी की वजह से स्कूटी में आग लगी। स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया जा सका।

भोपाल में दो सप्ताह में आग लगने की दूसरी खबर उधर भोपाल में भी इसी तरह की एक और खबर आई है। पहले भी शहर से इस तरह की खबरें आ चुकी हैं। यहां, सेल्फ मारते ही एक और स्कूटी में आग लग गई (electric scooter caught fire in Bhopal, Jyoti Talkies)। देखते ही देखते स्कूटी धूं - धूं कर जल उठी। अच्छी बात ये रही कि हादसे में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बाल बाल बच गया बताया जा रहा है। मामला भोपाल के ज्योति टॉकीज चौराहे पर दो मई का है, घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इसके पहले, राजधानी भोपाल के निशातपुरा इलाके में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा कि चार्जिंग (Electric scooter caught fire while charging)के दौरान अचानक आग लग गई। आग लगने से स्‍कूटर जलकर खाक हो (electric scooter caught fire in bhopal) गया। बताया जा रहा है कि स्‍कूटर भोपाल क्राइम ब्रांच में पदस्‍थ कॉन्‍सटेबल का था, उसने दो महिने पहले ही स्‍कूटर खरीदा था। स्कूटर रात 10 बजे घर की पार्किंग में चार्जिंग में लगा था। परिवार के सभी सदस्य घर में थे। तभी अचानक पार्किंग में तेज धमाका हुआ। नीचे जाकर देखा तो बिजली बोर्ड और स्कूटर जल रहा था। घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसने आग पर काबू पाया। हालांकि कुछ ही देर में ही पूरा स्कूटर जल गया, सिर्फ लोहे का ढांचा बचा। मामले में एफआईआर भी हुई थी।

देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की खबरें आ चुकी हैं। इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, ऐसे ही कुछ वायरल वीडियो हम आपको नीचे दिखा रहे हैं....

How do we douse these fires?

Another @pureevindia #electricscooter catches fire in Warangal this time. Its the 4th scooter from the company to catch fire since Sept 2021.

More than 2 dozen #electric scooters have gone up in smoke in the less than a month this year. pic.twitter.com/9FH9d0p6WA — Sumant Banerji (@sumantbanerji) April 19, 2022

This is BIG : an #OLA #S1pro electric scooter caught fire in Pune. Company says will investigate & take appropriate action.

ETAuto has maintained a bigger discussion is needed on battery safety of #EVs. Hopefully, this will trigger it.#ElectricVehicles https://t.co/Z5YZBXvz6X pic.twitter.com/UiZ4jQwsjv— Sumant Banerji (@sumantbanerji) March 26, 2022