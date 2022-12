इलेक्ट्रिक व्हीकल: अमरीकी राष्ट्रपति बिडेन के बड़े कदम पर एलन मस्क ने दी सलाह

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति बिडेन की घोषणा के तुरंत बाद एलन मस्क ने राष्ट्रपति को सलाह दी। हालांकि एलन मस्क की सलाह पर जो बिडेन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Electric vehicle: Elon Musk takes a dig at Joe Biden, advises him to just buy a Tesla