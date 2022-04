Elon Musk को नितिन गडकरी ने दिया ऑफर, Tesla क्या भारत में लेगी एंट्री?

केंद्रीय परिवहन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने Elon Musk को स्पष्ट कर दिया है कि वो चीन में कारों का निर्माण कर भारत में उसे नहीं बेच सकते हैं। उनका भारत में स्वागत है, वो यहीं कार निर्माण करें और बेचें भी।

केंद्रीय परिवहन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में बिक्री करने और कर निर्माण कर लिए टेस्ला का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारत इसकी अनुमति नहीं देगा कि टेस्ला कर का निर्माण चीन में करे और उसकी बिक्री भारत में करे। इसके बजाय कंपनी भारत में ही कारों का निर्माण और उसकी बिक्री कर सकती है। बता दें कि काफी समय से टेस्ला भारत साकार से इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रही है।नितिन गडकरी ने रायसीना डायलॉग 2022 सम्मेलन में कहा, चीन में बनाना और यहां बेचने का प्रस्ताव अच्छा नहीं है।"

Elon Musk is welcome to manufacture Tesla cars in India says Nitin Gadkari