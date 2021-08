Elon Musk रहते है किराए के छोटे से घर में, लेकिन आम घरों से बिल्कुल अलग है उनका यह घर

नई दिल्ली। Elon Musk दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (SpaceX) के मालिक Elon Musk की कुल सम्पत्ति 18,210 करोड़ डॉलर हैं। ऐसे में हर कोई यही सोचेगा कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति एक आलीशान और शाही घर में रहता होगा, पर ऐसा नहीं है। Elon 50,000 डॉलर के किराए के एक 375 स्क्वायर फीट में बने एक घर में रहते है। यह चौंका देने वाली बात है पर यही सच है। उनका यह मुख्य घर अमेरिका में टेक्सास के बोका चिका में स्पेसएक्स के स्टारबेस पर है। इसकी जानकारी खुद Elon ने ट्वीट करके दी।



My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.