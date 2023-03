फिर बड़ी छंटनी करने जा रही Facebook की पैरेंट कंपनी Meta, हजारों कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

New Delhi

Facebook की पेरेंट कंपनी Meta एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Meta इसी हफ्ते हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है।

Facebook's parent company Meta plans to cut 1,000 more jobs this week: Report