राष्ट्रपति के अभिभाषण को फारूक अब्दुल्ला ने बताया अच्छा संबोधन, थरूर बोले- सरकार ने लिखा भाषण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को फारूक अब्दुल्ला ने अच्छा संबोधन बताया है। वहीं शशि थरूर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि इस भाषण को सरकार ने लिखा था।

Farooq Abdullah called the President's address a good address, Congress said - did not mention unemployment