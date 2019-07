Budget 2019 LIVE Updates: बजट से पहले वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने की पूजा अर्चना

नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.0 का आज यानी शुक्रवार को पहला बजट ( budget 2019 LIVE Updates ) है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) सुबह 11 बजे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट ( Budget 2019 ) पेश करेंगी। वहीं, वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर लोकसभा में बजट पेश होने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मोदी सरकार ( modi goverment ) के इस बजट पर पूरे देश और हर वर्ग की नजरें टिकी हैं। इसका बड़ा कारण यह भी है कि लोकसभा चुनाव 2019 ( Loksabha election 2019 ) में जनता ने भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत दिलाकर सत्तासीन किया है। ऐसे में बजट को लेकर मोदी सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक बढ़ गई है।

