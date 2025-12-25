Zomato-Swiggy-Zepto की डिलीवरी ठप! 25 और 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल, 10 मिनट डिलीवरी बनी वजह?

IFATW के मुताबिक, Swiggy, Zomato, Zepto, Blinkit, Amazon और Flipkart से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि काम करना मुश्किल होता जा रहा है और उनकी कमाई भी घटती जा रही है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत 10 मिनट डिलीवरी के वादे को लेकर है. कर्मचारियों का कहना है कि इसको खत्म किया जाए। ऐसे वादे डिलीवरी पार्टनर्स पर बेवजह का दबाव डालते हैं, जिससे उन्हें भीड़भाड़ वाली सड़कों पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने को मजबूर होना पड़ता है।